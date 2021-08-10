عشرات المستوطنين يستبيحون الأقصى الشريف

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني.

وأفادت مصادر مقدسية، أن”عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية فيه”.

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات العدو.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات العدو المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

واستهدفت قوات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

المصدر: مواقع