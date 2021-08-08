بدء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الـ15 لإنتصار تموز – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2021 - 04:02

بدء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الـ15 لإنتصار تموز

منذ 7 ساعة 7 August، 2021
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