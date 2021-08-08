بدء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الـ15 لإنتصار تموز – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2021 - 04:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى انتصار 2006: لن نفرّط بأي معادلة فرضتها المقاومة في حرب تموز
السيد نصر الله: منذ 15 عاماً لم تحصل غارة إسرائيلية على هدف في لبنان نتيجة ميزان الردع الذي أوجدته حرب تموز 2006
السيد نصر الله: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان قبل أيام تطور خطير جداً وكان لا بد من رد سريع
السيد نصر الله: أي غارة جوية على لبنان سيتم الرد عليها حتماً وبشكل مناسب ومتناسب بهدف حماية بلدنا وأرضنا
السيد نصر الله: اخترنا أرضاً مفتوحة في مزارع شبعا لتوجيه رسالة إلى العدو جهاراً نهاراً وخاطرنا بإخواننا حفاظاً على الناس
السيد نصر الله: خيارات الرد على أي اعتداء مقبل ستكون مفتوحة وقد يكون الرد في أي مكان في فلسطين المحتلة والجولان
السيد نصر الله: لا نبحث عن الحرب لكننا جاهزون لها وسننتصر فيها وأكبر حماقة سيرتكبها العدو عندما يقرر الذهاب إلى حرب
السيد نصر الله للصهاينة: لا تراهنوا على الانقسام اللبناني ومهما كانت الأوضاع فسنحمي لبنان وبيئة المقاومة داعمة ومخلصة
السيد نصر الله لأهالي شويا وحاصبيا: لو استطعنا الرد من مناطقنا وبيوتنا لفعلنا لكن الحكم العسكري فرض علينا المنطقة
السيد نصر الله: الذين اعتدوا على المقاومين في شويا هم من عالم آخر ويجب أن يُحقق معهم ويحاكموا أمام القضاء
السيد نصر الله: لا لتحميل أهل شويا وحاصبيا والدروز مسؤولية الاعتداء على المقاومين ونقدر كل من وقف إلى جانب المقاومة
السيد نصر الله: تمنيت لو كنت قادراً لكي أصل للأخوة المجاهدين لأقبّل رؤوسهم وأمسح العرق عن جبينهم لانضباطهم وجهدهم
السيد نصر الله: تعاطينا مع حادثة مرفأ بيروت على أنها كارثة وطنية إنسانية في حين استغلها آخرون سياسياً باتهام المقاومة
السيد نصر الله: ليس هناك أتفه من اتهام حزب الله بتخزين النيترات وكل ما قيل هدفه التشويه والابتزاز وتضييع الحقيقة
السيد نصر الله: الذين أساؤوا للشهداء والجرحى هم الذين حولوا قضية إنسانية ووطنية إلى قضية سياسية وطائفية
السيد نصر الله: حزب الله لا يخشى التحقيق لكنه يخشى طمس الحقيقة ونطالب بإعلان نتائج التحقيق الفني في انفجار المرفأ
السيد نصر الله: التحقيق القضائي في قضية المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية ولن نقبل بالاستهداف السياسي لأحد
السيد نصر الله: الإعتداء على المشييعين في خلدة هو مجزرة قامت بها عصابة من المجرمين والقتلة والمطلوب اعتقالهم ومحاكمتهم
السيد نصر الله: نحن ضبطنا شارعنا رغم كل الغضب ورفضنا الانجرار للفتنة والحرب الداخلية والبلد تجاوز قطوعاً خطيراً
السيد نصر الله: نحصر مشكلتنا في خلدة مع العصابة المجرمة القاتلة ولا مشكلة لنا مع عرب خلدة ولا العشائر العربية
السيد نصر الله: أتابع شخصياً قضية مجزرة خلدة وسنرى إلى أين ستصل الأمور وبعدها لكل حادث حديث
السيد نصر الله: يجب إيجاد حل جذري لمسألة قطع طريق الجنوب وعلى الأجهزة الأمنية إعتقال المعتدين على الطريق الساحلي
السيد نصر الله: إحياء مجالس عاشوراء يجب أن يكون ضمن ضوابط صحية وإجراءات وقائية حازمة وإلا سنضطر إلى إلغائها
وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي يزور بلدة شويا: من الضروري تنسيق الجهود لمنع أي سلوك يهدد عمل المقاومة
تكتل بعلبك الهرمل: نطالب الجيش والقوى الأمنية التصدي بقوة لكل مسعى لإثارة الفتنة بدءاً من قطع الطرقات وإذلال الناس
المفتي قبلان: تعمد البعض الاستثمار بالفتنة الطائفية أمر كارثي ومدان ولا تبرير له وهو أسوأ قناع ديني
وفد عشائر العرب العيدين يزور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله: هجوم خلدة ليس من منطق العشائر وحريصون على السلم الأهلي
وزارة الصحة العامة: تسجيل 6 وفيات و1593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: 90 % من إصابات كورونا في لبنان هي بمتحور دلتا غالبيتهم في عمر الشباب
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
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الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على "إسرائيل"
الخارجية الايرانية: إيران ملتزمة بتوفير الأمن للممر المائي الإستراتيجي في الخليج ومضيق هرمز
الخارجية الايرانية تدين بيان دول مجموعة السبع الذي حمل طهران مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط ببحر عمان
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الـ15 لإنتصار تموز
منذ 7 ساعة
7 August، 2021
السيد نصرالله
انتصار تموز
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