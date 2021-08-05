إصابة عسكريين سوريين في هجوم من مناطق خاضعة للسيطرة التركية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، العقيد البحري فاديم كوليت، عن إصابة 5 عسكريين سوريين في محافظة حلب جراء هجوم للمسلحين من مناطق خاضعة للسيطرة التركية نفذ بطائرة مسيرة.

وقال ممثل مركز المصالحة في إيجاز صحفي: “أسقطت عبوة ناسفة بدائية الصنع من طائرة بدون طيار أطلقها المسلحون على موقع القوات المسلحة السورية في منطقة مستوطنة أورم الصغرى بمحافظة حلب، وأسفر الانفجار عن إصابة خمسة عسكريين سوريين”.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دورياتها في منطقة منبج بمحافظة حلب من منطقة العجمي على مسارين في اتجاه كركوزاك وبوزكلي.

المصدر: سبوتنيك