مقتل 60 عنصراً من حركة طالبان في غارات جوية أميركية على مدينة لشكركاه بولاية هلمند جنوبي أفغانستان (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 12:28

مقتل 60 عنصراً من حركة طالبان في غارات جوية أميركية على مدينة لشكركاه بولاية هلمند جنوبي أفغانستان (سبوتنيك)

منذ 12 mins 4 August، 2021
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