اشتباكات عنيفة تدور بالقرب من مركز للشرطة في هلمند جنوبي أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة تدور في ولاية هلمند، جنوبي البلاد. ونقلت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية، عن رئيس مجلس الولاية عطاء الله أفغانا، أن الاشتباكات تدور قرب مقر للشرطة في لشكرجاه، عاصمة ولاية هلمند؛ دون أن يذكر الأطراف المشاركة في هذه الأحداث. وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان، أوائل أيار/مايو الماضي، وبمجرد أن بدأت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الانسحاب النهائي، الذي يوشك على الاكتمال، نهاية الشهر الجاري.

وسيطر مسلحو حركة طالبان في غضون ثلاثة أشهر، على عدد كبير من المناطق الريفية الشاسعة، بعد أن خاضوا مواجهات مع قوات الأمن الأفغانية. كما سيطرت طالبان على العديد من المناطق في ضواحي مدينة هرات، بالإضافة إلى معبرين حدوديين في ولاية هرات، الواقعة على الحدود مع إيران وتركمانستان؛ فيما تواصل تقدمها في كل أنحاء البلاد.

المصدر: سبوتنيك