عناوين و أسرار الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 4 آب 2021

العناوين

الأخبار :

– السيد نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران… قريباً

– عام على الفاجعة: خذلان وغربان.

– 4 آب يستعيد مشاهد 17 تشرين: أحزاب تتسلّق على الركام.

البناء:

– حبس أنفاس في إحياء 4 آب مع التلويح بحدث كبير …وأهالي الشهداء يتبرأون

– الانقسام السياسي حول عدم تحمّل مسؤولية الفشل في الحكومة والتحقيق.

– الجيش يقبض على مطلوبين في خلدة …والسيد نصرالله يتحدّث السبت «عن كل شيء»

الديار:

– عام على انفجار المرفأ: تحقيقات تتخبط بالحصانات وترقب صدور القرار الظني قبل نهاية العام

– سخط شعبي عارم يطبع تحركات اليوم وتصعيد ليلي مرتقب وخوف من «طابور خامس»

– 3 أشهر صعبة جدا على لبنان… -ومصادر تحذر: بدأ اللعب الدولي على الوتر الأمني!

النهار:

– ٤ آب ٢٠٢١ دولة مشبوهة تخطف الحقيقة.

الجمهورية:

– التأليف أثير الشروط والسقوف

– ٤ آب شمعة استيراد السيادة

– ٤ آب المواجهة مع الدولة العميقة

– عون غير متمسك بالداخلية ويقبل بالمال

اللواء:

– ذكرى المأساة: غليان في بيروت وتضامن دولي في باريس.

– عون يتعهّد بالسعي مع ميقاتي لتذليل عراقيل حكومة إنقاذية.. والوقائع مغايرة بانتظار الغد

الاسرار

البناء:

– قالت مصادر أمنية شرقية إنّ تحقيق المرفأ يجب أن يبدأ من أنّ بوارج عسكرية غربية أميركية وفرنسية وبريطانية وألمانية زارت مرفأ بيروت طيلة فترة وجود النترات، وسبقها مسح أمني دقيق، فإذا لاحظ وجود النترات ولم يعتبرها خطراً فتلك براءة لكثيرين، أما إذا كان يعلم بوجودها وخطرها لكن لها مهمة فتلك هي المؤامرة وفيها شركاء في الداخل والخارج…

– قال مصدر دبلوماسي إنّ توسيع نطاق المعنيين بتحالف للردّ على إيران تحت شعار اتهامها باستهداف الناقلة “الإسرائيلية” يهدف لاحتواء خوف القيادة “الإسرائيلية” من تبعات الردّ وإحاطتها بتحالف غربي وسعي واشنطن لجعل الردّ بخطوات دبلوماسية وليس عسكرية لذات السبب والذريعة هي أنّ تجميع الحلفاء بوجه إيران يستدعي عدم اللجوء للخيار العسكري…

اللواء :

– يبلغ التجاذب الدولي الاقليمي أوجه في الأسابيع المقبلة وسط تزايد المخاوف من حرائق واسعة!

– تتابع عاصمة أوروبية بصورة مباشرة عبر خط ساخن مجريات عملية التفاوض على هيكلية الحكومة جلسة بجلسة.

– لا يخفي مرجع حليف رغبته الجامحة باستعادة واحدة من وزارتين سياديتين في إطار اشتباك غير مسبوق.

الجمهورية :

– عملت الجمهورية أن لقاء مطولا حصل بين وزيرة في الحكومة وسفيرة دولة غربية كبرى في منزل الوزيرة.

– مسؤول رفيع قال في مجلس خاص عندما سئل عن تشكيل الحكومة فأجاب: الآن بدأ دور باسيل.

– لاحظت أوساط سياسية أنه سيكون للعشائر العربية دور ميداني في مقبل الأيام بدعم من جهات معينة.

المصدر: صحف