اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2021 - 00:36

اسكتلندا ترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 3 August، 2021
علم اسكتلندا
أخبار دولية - اسكتلندا

قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجون، إن بلادها سترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 9 أغسطس.

وأضافت خلال اجتماع افتراضي مع أعضاء البرلمان الاسكتلندي: “يمكنني أن أؤكد أنه اعتبارا من يوم الاثنين (9 أغسطس) سنتجاوز مستوى” الصفر “الحالي من القيود”.

وذكرت أن الحديث يدور عن إلغاء معظم القيود القانونية المتبقية – أولا وقبل كل شيء، على المسافة الاجتماعية بين الأفراد، والقيود المفروضة على عدد المشاركين في الاجتماعات واللقاءات العامة.

ووفقا لها، سيتوجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في المتاجر ووسائل النقل العام.

وتوصي السلطات الاسكتلندية، في ذات الوقت، بالحفاظ على المسافة الفاصلة في القاعات والأماكن المغلقة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشارت الوزيرة الأولى إلى أن معدل الإصابة بفيروس كورونا بلغ ذروته في أوائل يوليو، حيث بلغ 425 إصابة لكل 100 ألف نسمة، والآن انخفض بمقدار الثلثين – إلى 144 حالة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

5e887d3b4c59b75c192a4f0e

13 وفاة بسبب كورونا في دار لرعاية المسنين في اسكتلندا

توفي 13 شخصا جرى الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا في دار لرعاية المسنين في اسكتلندا، حسبما أفادت صحيفة Scottish Sun، اليوم السبت. وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر لها، إلى أن 13 شخصا توفوا خلال سبعة أيام في دار Burlington Care Home للمسنين، الواقعة في مدينة غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، موضحة ...