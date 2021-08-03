البزري: التضامن الحقيقي مع شهداء إنفجار المرفأ هو بكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2021 - 21:04

البزري: التضامن الحقيقي مع شهداء إنفجار المرفأ هو بكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين

منذ 1 ساعة 3 August، 2021
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لبنان

اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن “التضامن الحقيقي مع شهداء إنفجار 4 آب وعائلاتهم وكل المتضررين من هذا الحدث الأمني الخطير الذي إستهدف العاصمة ومرفأها، هو في كشف ومعاقبة ومحاسبة كل المتخاذلين والمتورطين والمقصرين”.

وأضاف: “من المؤسف أن يتلطى البعض خلف حصانة وجِدت من أجل خدمة المواطنين فإذا بهم يستخدمونها لحماية أنفسهم والدفاع عن تقصيرهم في القيام بواجباتهم التي أضرت بالمواطنين”، معتبرا أن “الحصانة أعطيت لممثلي الشعب وكبار الموظفين من أجل خدمة المواطن لا من أجل التستر على الأعمال التي تضر بالوطن والمواطن”.

وختم البزري مؤكدا أنه “لا بد من ظهور فجر جديد بعد 4 آب لأن ما حصل هو أحد مظاهر ونتائج إهتراء النظام السياسي الحالي والطبقة السياسية التي ما زالت تحاول استباحة البلاد ومقدراتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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