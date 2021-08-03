عشرات المستوطنين يدنسون باحت الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الصهيوني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 78 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأشارت إلى أن”شرطة العدو منعت المصلين والحراس من الاقتراب من المستوطنين أثناء اقتحام الأقصى، وأدائهم طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه”.

واحتجزت شرطة العدو مجموعة من النساء في منطقة باب الساهرة، ومنعتهن من الدخول إلى المسجد الأقصى بحجة “دخول القدس دون تصاريح”.

وواصلت شرطة العدو التضييق على دخول المصلين من القدس والداخل المحتل للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

يذكر أن الاقتحامات تتم على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه، منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.

المصدر: مواقع فلسطينية