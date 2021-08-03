عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 3 آب 2021

العناوين
الأخبار:
– المداورة تعرقل الحكومة: طريق التأليف ليس مسدوداً تماماً.
– ميقاتي يلوّح بالإعتذار؟
– كيف تنصّت بن زايد على بن سلمان؟
– تصحيح الأجور ممكن: قيمة إنتاجية وفائدة للاقتصاد.
– ازدياد حالات التسمّم الغذائي: تراجع نوعيّة الطعام وغياب الكهرباء
البناء:
– حزب الله ينتصر بالصبر والبصيرة ويجنّب لبنان الأسوأ… بإنتظار كشف المستور في 4 آب.
– الجيش يداهم ويلاحق المطلوبين… وتوقيف عمر غصن… ولوائح بعشرات المطلوبين
– لقاء عون وميقاتي بين الإثنين والخميس…مراوحة حكومية عند المداورة والداخلية.
الديار:
– نقاشٌ «ساخن» حول المداورة وميقاتي يشكو عون للفرنسيين: التأليف «يترنّح».
– الجيش «ينزع» فتيل التفجير في خلدة بإجراءات حاسمة وحزب الله «مرتاح»
– «تهيّب» أمني في ذكرى تفجير المرفأ دون «هلع»… وجهوزية للمقاومة جنوبا.
النهار:
– ارتباطات عون تستنفر “مهلة ميقاتي”.
– تصعيد إيراني غربي على خلفية الناقلة الإسرائيلية.
– وفد روسي دخل درعا البلد لاستكمال التفاوض مع مسلحين محليين.
اللواء:
– ميقاتي يكظم غيظه.. ومؤتمر المساعدات غداً لجمع 350 مليون دولار.
– مهلة التأليف تحتضر وبعبدا على عنادها.. ومخاوف ترافق تحركات 4 آب
– إيران تحذر من اي مغامرة ضدها بعد تحميلها مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط.
– الحكومة الإسرائيلية العليا ترجئ البت بمصير عائلات الشيخ جراح.
الجمهورية:
– اللقاء الرابع فاشل ومهلة ميقاتي محدودة.
– ٣ سيناريوهات ساخنة بعد الإنهيار.
– عون يعود سيرته الحريرية مع ميقاتي.
– بلينكن الرد على إيران لاستهدافها الناقلة الاسرائيليه سيكون جماعياً.
الاسرار
البناء
– تسعى الجهات الأمنية والقضائية الى البحث عن صلة بين أحداث خلدة وإحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت من حيث التوقيت في ظلّ تقارير أمنية تحدثت عن تدبير أحداث أمنية كبرى تستهدف استدراج حزب الله الى مواجهات مسلحة، وبين المواقف اللافتة التي صدرت عن بعض الشخصيات والجمعيات.
– لفتت الإنتباه مواقف صادرة عن هيئات مقرّبة من السفارات الغربية في لبنان تشكك بصدقية إجراء الإنتخابات في ظلّ سلاح حزب الله بصورة تنقل السيناريو العراقي الى لبنان، وتساءلت عما إذا كانت معلومات السفارات عن فشل الرهان على المجتمع المدني وراء هذا التغيير…؟
الجمهورية
– أبلغ أحد الوزراء مطلع الأسبوع الماضي مستشاريه بجمع أوراقهم وملفاتهم ثم عاد وأبلغهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن المهمة مستمرة وقد تطول.
– سيطرح قريبا على مجموعة تدير قطاعاً هاماً فكرة تأسيس شركة تتولى تمويل مادة حيوية يحتاجونها خارج الأطر المعروفة.
– فرمل حزب فاعل خطوة كان سيقدم عليها حيال مادة حيوية في انتظار تأمين هذه المادة من دولة شقيقة .
اللواء
– استنفرت سفارات نافذة في بيروت طواقمها لمتابعة مجريات التحركات الشعبية غداً لمناسبة مرور سنة على انفجار 4 آب؟
– لا يُبدي حزب حليف ارتياحاً لإطلالات رموز تيّار موالٍ، نظراً لحجم الاستفزازات التي تتضمنها بين وقت وآخر..
– نصح تيّار مسيحي حلفاءه بتقديم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، تجنباً للوصول إلى فراغ خطير مع نهاية الولاية الرئاسية.
المصدر: صحف