عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 3 آب 2021

العناوين

الأخبار:

– المداورة تعرقل الحكومة: طريق التأليف ليس مسدوداً تماماً.

– ميقاتي يلوّح بالإعتذار؟

– كيف تنصّت بن زايد على بن سلمان؟

– تصحيح الأجور ممكن: قيمة إنتاجية وفائدة للاقتصاد.

– ازدياد حالات التسمّم الغذائي: تراجع نوعيّة الطعام وغياب الكهرباء

البناء:

– حزب الله ينتصر بالصبر والبصيرة ويجنّب لبنان الأسوأ… بإنتظار كشف المستور في 4 آب.

– الجيش يداهم ويلاحق المطلوبين… وتوقيف عمر غصن… ولوائح بعشرات المطلوبين

– لقاء عون وميقاتي بين الإثنين والخميس…مراوحة حكومية عند المداورة والداخلية.

الديار:

– نقاشٌ «ساخن» حول المداورة وميقاتي يشكو عون للفرنسيين: التأليف «يترنّح».

– الجيش «ينزع» فتيل التفجير في خلدة بإجراءات حاسمة وحزب الله «مرتاح»

– «تهيّب» أمني في ذكرى تفجير المرفأ دون «هلع»… وجهوزية للمقاومة جنوبا.

النهار:

– ارتباطات عون تستنفر “مهلة ميقاتي”.

– تصعيد إيراني غربي على خلفية الناقلة الإسرائيلية.

– وفد روسي دخل درعا البلد لاستكمال التفاوض مع مسلحين محليين.

اللواء:

– ميقاتي يكظم غيظه.. ومؤتمر المساعدات غداً لجمع 350 مليون دولار.

– مهلة التأليف تحتضر وبعبدا على عنادها.. ومخاوف ترافق تحركات 4 آب

– إيران تحذر من اي مغامرة ضدها بعد تحميلها مسؤولية الهجوم على ناقلة نفط.

– الحكومة الإسرائيلية العليا ترجئ البت بمصير عائلات الشيخ جراح.

الجمهورية:

– اللقاء الرابع فاشل ومهلة ميقاتي محدودة.

– ٣ سيناريوهات ساخنة بعد الإنهيار.

– عون يعود سيرته الحريرية مع ميقاتي.

– بلينكن الرد على إيران لاستهدافها الناقلة الاسرائيليه سيكون جماعياً.

الاسرار

البناء‎

– تسعى الجهات الأمنية والقضائية الى البحث عن صلة بين أحداث خلدة وإحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت من حيث ‏التوقيت في ظلّ تقارير أمنية تحدثت عن تدبير أحداث أمنية كبرى تستهدف استدراج حزب الله الى مواجهات ‏مسلحة، وبين المواقف اللافتة التي صدرت عن بعض الشخصيات والجمعيات‎.‎

– لفتت الإنتباه مواقف صادرة عن هيئات مقرّبة من السفارات الغربية في لبنان تشكك بصدقية إجراء الإنتخابات في ‏ظلّ سلاح حزب الله بصورة تنقل السيناريو العراقي الى لبنان، وتساءلت عما إذا كانت معلومات السفارات عن ‏فشل الرهان على المجتمع المدني وراء هذا التغيير…؟

الجمهورية‎

– ‎أبلغ أحد الوزراء مطلع الأسبوع الماضي مستشاريه بجمع أوراقهم وملفاتهم ثم عاد وأبلغهم خلال عطلة نهاية ‏الأسبوع بأن المهمة مستمرة وقد تطول‎.‎

– ‎ سيطرح قريبا على مجموعة تدير قطاعاً هاماً فكرة تأسيس شركة تتولى تمويل مادة حيوية يحتاجونها خارج ‏الأطر المعروفة‎.‎

– فرمل حزب فاعل خطوة كان سيقدم عليها حيال مادة حيوية في انتظار تأمين هذه المادة من دولة شقيقة .

اللواء‎

– استنفرت سفارات نافذة في بيروت طواقمها لمتابعة مجريات التحركات الشعبية غداً لمناسبة مرور سنة على ‏انفجار 4 آب؟

– لا يُبدي حزب حليف ارتياحاً لإطلالات رموز تيّار موالٍ، نظراً لحجم الاستفزازات التي تتضمنها بين وقت ‏وآخر‎..‎

– نصح تيّار مسيحي حلفاءه بتقديم كل التسهيلات لتأليف الحكومة، تجنباً للوصول إلى فراغ خطير مع نهاية الولاية ‏الرئاسية‎.‎

المصدر: صحف