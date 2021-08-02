النائب فضل الله لجمهور المقاومة: حزب الله لن يترك هذه القضية وهذا العدوان عليكم هو مفصل اساسي لوضع حد لهذه العصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2021 - 01:52
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سقوط شهداء وجرحى جراء تعرض موكب تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي لإطلاق نار عند وصوله الى منزل عائلته في خلدة
حزب الله: عند وصول موكب الجنازة لمنزل العائلة في خلدة تعرض المشيعون لكمين مدبر مما أدى الى استشهاد عدد من المشيعين
حزب الله: نطالب الجيش والقوى الأمنية بالتدخل والعمل السريع لإيقاف القتلة المجرمين واعتقالهم تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة
حزب الله تعليقاً على حادث الشهيد المظلوم علي شبلي: نُؤكد رفضنا المطلق لكل أنواع القتل والاستباحة للحرمات والكرامات
حزب الله: نهيب بالأجهزة الأمنية والقضائية التصدي الحازم لمحاسبة الجناة والمشاركين معهم
حزب الله: لملاحقة المحرضين الذين أدمنوا النفخ في أبواق الفتنة واشتهروا بقطع الطرقات وإهانة المواطنين
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: ما حصل في خلدة عدوان كبير وله تداعيات كبيرة ما لم يتم توقيف هذه العصابات
النائب فضل الله: المطلوب إلقاء القبض على القتلة والمجرمين وعلى أجهزة الدولة منع هذه العصابات من التواجد على الطرقات
النائب فضل الله: هناك موقف وطني مسؤول وسلوك محدد من قبلنا بالقضايا الداخلية لكن في النهاية على المعنيين تحمل مسؤولياتهم
النائب فضل الله: حزب الله لن يترك هذه القضية وسيتابعها وهذا العدوان على الناس هو مفصل أساسي لوضع حد لهذه العصابات
قيادة الجيش: أثناء تشييع المواطن شبلي بخلدة أقدم مسلحون على إطلاق النار ما أدى لاشتباكات وسقوط ضحايا وجرح مواطنين وعسكري
قيادة الجيش تحذر بأنها سوف تعمد الى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في خلدة وكل من يقدم على إطلاق النار
الجيش ومخابراته ينفذون حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في أحياء من خلدة
الرئيس عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات الفورية لإعادة الهدوء الى خلدة وتوقيف مطلقي النار
الرئيس عون: إن الظروف الراهنة لا تسمح بأي إخلال أمني أو ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد
حركة أمل: لتدخل الجيش والقوى الأمنية الحاسم لفرض الأمن والعمل السريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم للمحاكمة
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الاعتداء هو إجرام موصوف وعمل مشبوه يهدف الى إحداث فتنة ينبغي وأدها واجتثاث عناصرها
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي دعا أبناء خلدة للوعي وضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار للفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه
رابطة الشغيلة تدين الاعتداء الآثم على جنازة الشهيد المغدور علي شبلي وتهيب بأهالي خلدة التحلي بأقصى درجات الوعي
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان: ما يحصل في خلدة فعل مستنكَر ومدان ويَعكس خطورة ما وصلنا إليه
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين الكمين الغادر الذي قامت به مجموعات إرهابية مسلحة في خلدة ويحذر من محاولات الاستغلال
تيار المستقبل: للابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات وعدم اللجوء إلى أي ردود فعل من شأنها تأزيم الأمور
مصادر المنار: لقاء الرئيس ميقاتي بالرئيس عون غدا بعد الظهر ومن المفترض ان يناقشا الحقائب السيادية وخصوصا الداخلية والعدل
وفد من تكتل بعلبك الهرمل ضم النائبين حسين الحاج حسن وابراهيم الموسوي جال في جرود الهرمل مطلعاً على ما تسببت به الحرائق
النائب الحاج حسن أكد على إجراء تحقيق فيما حصل وأن تقوم الهيئة العليا للإغاثة بإحصاء الخسائر والتعويض على المتضررين
مصادر عراقية: إعطاب آليات تحمل معدات لقوات الإحتلال الأمريكي في الديوانية وبابل جنوب بغداد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات المحلية في فارون تتهم حكومة كابول والناتو بأنهم ساهموا في خديعة الأهالي وتركوهم من دون دعم
مدن صينية تطلق حملات فحص كوفيد واسعة النطاق تشمل الملايين وتفرض قيوداً جديدة على السفر لاحتواء أكبر تفش لكورونا منذ أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدن صينية تطلق حملات فحص كوفيد واسعة النطاق تشمل الملايين وتفرض قيوداً جديدة على السفر لاحتواء أكبر تفش لكورونا منذ أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب فضل الله لجمهور المقاومة: حزب الله لن يترك هذه القضية وهذا العدوان عليكم هو مفصل اساسي لوضع حد لهذه العصابات
منذ 4 ساعة
1 August، 2021
عاجل
احداث خلدة
النائب فضل الله
التعليقات
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النائب فضل الله: ما حصل في خلدة عدوان كبير له تداعيات كبيرة ما لم توقَف هذه العصابات
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