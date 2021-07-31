العراق: مقتل إرهابي خطير بعملية أمنية

قتل جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي السبت الإرهابي المُكنى “أبو سعد السمين” والذي كان يشغل منصب ما يُسمى “أمير قاطع أبي ذر الغفاري” بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن مُحافظة ديالى والذي كان يُعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الانتحاريين.

وقال الجهاز “تابعت استخباراتنا حركة هذا الإرهابي لفترة من الزمن ووجهت الضربة القاتلة له بالوقت المُناسب”، وتابع “لم يُعلن عن تفاصيل هذه العملية الهامة في وقت سابق لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل في هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المُنفذة”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي