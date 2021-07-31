قوى الأمن: ضبط سيارة مسروقة تخطت حاجز ضهر البيدر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “حوالى الساعة 5,00 من فجر يوم الجمعة 30-7-2021، تخطت سيارة من نوع كيا بيكانتو، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلا أن سائقها تابع سيره، رغم تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق. تم ضبط السيارة من قبل عناصر الحاجز المذكور، بعد مطاردتها على طريق ضهر البيدر، وتبين أنها سرقت من محلة الشياح. أعيدت السيارة إلى مالكتها، التي لم تكن على علم بأمر سرقتها. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام