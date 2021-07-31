أردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي البلاد “منكوبة” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 31 2021 - 12:18

أردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي البلاد “منكوبة”

منذ 23 mins 31 July، 2021
6105053a4236047e3c56f9c5
تركيا - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة جنوبي البلاد “مناطق منكوبة” بسبب الحرائق التي تجتاحها منذ أيام.

وكتب أردوغان عبر “تويتر” اليوم الجمعة: “لقد أعلنا مناطقنا المتضررة من حرائق الغابات منطقة منكوبة. سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح شعبنا وتعويض خسائره، وبذل كل ما في وسعنا لجعل الأمور أفضل من ذي قبل”.

وكان أردوغان أعلن أمس السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي أنه تمت السيطرة على 70 حريقا، فيما لا يزال 11 آخر مستعرا في أضنة وأنطاليا وموغلا ومرسين وعثمانية في جنوب البلاد.

وبين أن 3 طائرات، وتسع مسيرات، و38 مروحية، و680 سيارة إطفاء، و55 مركبة آلية، وغيرها من المعدات تشارك في عمليات الإخماد، بالإضافة لأربعة آلاف رجل إطفاء.

وحتى الآن أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فضلا عن خسائر مادية ضخمة.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

أخبار موقع المنار

حرائق تركيا تعطل الملاحة في مضيق الدردنيل

قالت قناة En-ti-vi التلفزيونية اليوم، إنه تم تعليق حركة السفن عبر مضيق الدردنيل في تركيا، بسبب اندلاع الحرائق في غابات غرب البلاد. وذكرت القناة أن الحريق اندلع في غابة في قضاء جاليبولي في ولاية كاناكالي، ولا تزال الأسباب غير معروفة حتى الآن. وتتصدى للنيران حاليا 20 مروحية وطائرتان برمائيتان وأكثر ...