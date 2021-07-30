الرئيس عون وقع مراسيم ترقية ضباط في الاسلاك العسكرية كافة

وقع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الجمعة مراسيم ترقية تلامذة ضباط الى رتبة ملازم في الأسلاك العسكرية كافة، ابتداء من الأول من آب المقبل.

وبلغ عدد الضباط 157 موزعين كالآتي:

– المرسوم الرقم 8041 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 72 ضابطا في القوات البرية، و6 ضباط في القوات الجوية، و15 ضابطا في القوات البحرية.

– المرسوم الرقم 8042 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 41 ضابطا في قوى الامن الداخلي.

– المرسوم الرقم 8043 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 15 ضابطا في الامن العام.

– المرسوم الرقم 8044 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 4 ضباط في إدارة الجمارك.

– المرسوم الرقم 8045 تاريخ 30 تموز يتضمن ترقية 4 ضباط في المدرية العامة لامن الدولة.

كما وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8047 تاريخ 30 تموز والقاضي بترفيع ملازمين اولين الى رتبة نقيب في الضابطة الجمركية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام