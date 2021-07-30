التعبئة التربوية في حزب الله: إجراء الامتحانات الرسمية إنجازٌ نوعي وتتويجٌ لتضافر جهود المخلصين

أصدرت التعبئة التربوية في حزب الله البيان الآتي:

تبارك التعبئة التربوية في حزب الله للأسرة التربوية في لبنان، من جهات رسمية ومعلمين وإداريين ومؤسسات تربوية وطلاب وأهاليهم وفعاليات تربوية، ولجميع من ساهم في إنجاح الامتحانات الرسمية لشهادات الثانوية العامة في شقيها الأكاديمي والمهني، وتعتبر التعبئة التربوية في حزب الله أن هذا الإنجاز النوعي قد جاء بعد عامٍ دراسيٍ شاق تم تجاوزه بتضافر جهود المخلصين في الحقل التربوي وصبرهم وثباتهم وتحملهم مسؤولية إنجاح رسالة التربية والتعليم، في ظل ظروف قاسية جدًا تمر فيها البلاد، وأثبتوا بتكاتفهم وتكاملهم أنهم يستطيعون مقاومة أي شكل من أشكال الفراغ التربوي ويتجاوزون الصعاب التي تواجه الجميع.

تؤكد التعبئة التربوية على ضرورة العمل والتخطيط المبكر والدقيق بمشاركة الجميع لتجاوز الوقوع بالمشاكل خلال العام الدراسي المقبل، والعمل بجدية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية عن كاهل المعلمين والطلاب ومدارسهم، لتجاوز هذه المحنة بأقل خسائر ممكنة وضمان استمرارية العملية التربوية بعد تأمين الحد الأدنى من مقومات نجاحها والبناء على التجارب السابقة.

المصدر: التعبئة التربوية