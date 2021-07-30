القوات الأفغانية تصد هجوما لـ”طالبان” على كبرى مدن غرب البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2021 - 08:32

القوات الأفغانية تصد هجوما لـ”طالبان” على كبرى مدن غرب البلاد

منذ 2 ساعة 30 July، 2021
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أخبار دولية - افغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية أن القوات الحكومية صدت هجوما شنته حركة “طالبان” في محيط هرات كبرى مدن غرب أفغانستان وثالثة كبريات مدن البلاد من حيث عدد السكان على الحدود مع إيران.

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية جيلاني فرهد، إن “مقاتلي طالبان شنوا الليلة الماضية هجمات قرب مدينة هرات، خصوصا في منطقة غزارة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب من وسط المدينة”، مشيرا إلى وقوع معارك أخرى في منطقة كرخ المحاذية لهرات شرقا.

وأضاف: “لحسن الحظ صدت قوات الأمن الأفغانية هجماتهم”، موضحا أن “منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة”.

وأشار إلى مقتل 4 عناصر في قوات الأمن الأفغانية في معارك وقعت على أطراف المدينة، مؤكدا أن “ما بين 30 و40 من مقاتلي طالبان قتلوا في المنطقتين اللتين شهدتا المعارك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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