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July 29 2021 - 18:44

بلجيكا تؤكد تعرض سفارتها في تركيا للتجسس

منذ 21 mins 29 July، 2021
علم بلجيكا
أخبار دولية - بلجيكا

أكدت وزارة الخارجية البلجيكية الخميس ما تم تداوله من أنباء حول اكتشاف أجهزة للتجسس في سفارة البلاد بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية إلى أن “السلطات المختصة فتحت تحقيقا في الحادث بعد أن تم تحديد هوية شخص مشتبه بتورطه في هذه العملية، وأن بلجيكا تقدمت بشكوى للأتراك حول هذه القضية”.

وقال المتحدث إن “الأمر يتعلق بحادث أمني وقع داخل السفارة في مايو/أيار الماضي تم على إثره اكتشاف تعرض السفارة للتجسس”، وتابع “تم ضبط تسجيلات وفيديوهات وملفات صوتية في أماكن مختلفة من السفارة والآن علينا الانتظار لرؤية مجريات الأمور”.

المصدر: روسيا اليوم

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