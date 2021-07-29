إيران تعلن استعدادها الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا لاقرار السلام بينهما

كما أعرب خطيب زاده عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى من كلا البلدين، مؤكداً الحاجة إلى ضبط النفس المتبادل وتسوية الخلافات الحدودية بالطرق السلمية بين البلدين. وشدد المتحدث باسم الخارجية على ضرورة تجاوز البلدين للتوترات والنزاعات وضرورة احترام جميع الأطراف للحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا ضرورة الاسراع بتحقيق سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز، معلنا استعداد إيران لتقديم المساعدة لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.