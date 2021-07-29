رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي ينفي التقارير التي تتحدث عن تعرضه للضرب والتعذيب الأحد الماضي لإجباره عن التنحي عن منصبه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2021 - 16:24

رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي ينفي التقارير التي تتحدث عن تعرضه للضرب والتعذيب الأحد الماضي لإجباره عن التنحي عن منصبه (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 29 July، 2021
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