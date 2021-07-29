كركي: 3 مليارات للمضمونين الاختياريين وشكر خاص لوزير المال

اكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن “الأزمة التي حلت بالبلاد والتي صنفت من الأكثر صعوبة عالميا منذ أكثر من 150 عاما وطالت طبقات المجتمع اللبناني كافة، لاسيما لناحية أمن المواطنين الصحي والاجتماعي الذي اقترب من دائرة المحظور، بعد رفع الدعم عن أكثر من ألفي دواء وهجرة النخب الطبية والتمريضية ما أدى الى زيادة الصعوبات التي يعانيها القطاع الصحي في لبنان. من هنا، واستكمالا لتأدية التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المضمونين، والأهم استجابة لنداءاتهم ومناشاداتهم، بخاصة المضمونين الاختياريين الذي يعانون منذ سنوات، بسبب استقلالية مالية هذا الفرع، والتي تشكل الدولة المصدر الأساسي لتمويله، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 424 بتاريخ 29/7/2021 قضى بموجبه صرف مبلغ 3 مليارات ليرة للمضمونين الاختياريين توزع على مكاتب الصندوق كافة على أن تعطى أولوية الدفع لمرضى الحالات الخاصة (الامراض السرطانية والمستعصية)، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من التقديمات الصحية لهؤلاء المضمونين”.

ولفت البيان الى ان المدير العام دعا رؤساء المراكز اعطاء التوجيهات اللازمة للمستخدمين من أجل الاسراع في انجاز معاملات المضمونين الاختياريين ودفع التقديمات المتوجبة لهم”.

وختم: “بهذه المناسبة، يتوجه الدكتور كركي بالشكر الجزيل الى معالي وزير المال الدكتور غازي وزني على الدفعات المالية الدورية التي يسددها للضمان والتي مكنت الصندوق من الاستمرار بتأدية تقديماته الصحية للمضمونين عموما والاختياريين خصوصا. وعليه، يدعو الدكتور كركي الجهات المعنية الى التضامن والتكافل وتوجيه بوصلة موحدة للجهود من أجل اجتياز هذه المرحلة الحساسة وبخاصة بعد استحقاق رفع الدعم عن الدواء الذي أكد المدير العام أنه يعمل على أن يؤمن التمويل اللازم من أجل المحافظة على استمرارية مستوى التغطية الصحية التي كان وما زال يقدمها الصندوق سابقا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام