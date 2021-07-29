باشينيان يقترح نشر بعثة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2021 - 11:14

باشينيان يقترح نشر بعثة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية (سبوتنيك)

منذ 51 mins 29 July، 2021
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