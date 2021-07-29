باشينيان يقترح نشر بعثة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 29 2021 - 11:14
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للمنار: انتصار تموز خلق توازن ردع ومنع مخطط اسرائيل بتوطين الفلسطينيين
الشيخ قاسم: تسمية الرئيس ميقاتي خطوة جريئة وشجاعة وواثقة من حزب الله والأولوية هي تشكيل الحكومة ولن نتمثل حزبياً فيها
الشيخ قاسم: الوقوف إلى جانب الناس هو واجبنا الديني ونحاول القيام بما نستطيعه للتخفيف من معاناتهم وواجب الدولة حل المشكلة
الشيخ قاسم: حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ما حصل في الدعم والحل بتشكيل الحكومة سريعا لوضع حد للسياسات المالية والنقدية
رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل: أعتقد أن الرئيس ميقاتي قادر على تشكيل الحكومة قبل 4 آب المقبل
باسيل: آمل أن تكون القوى السياسية قد تعلمت من الأشهر التسعة الماضية وأن يتمّ تشكيل الحكومة بسرعة بحسب الميثاق والدستور
وزير الصحة حمد حسن: الإصابات المرتفعة بكورونا خلال الأسبوعين المنصرمين تشكل تهديدا حقيقيا للواقع الوبائي في لبنان
الرئيس السيسي للعماد جوزيف عون: نحرص على سلامة لبنان وأمنه واستقراره ومصلحته الوطنية وثمّن دور الجيش في هذا المجال
مراسل المنار: توسع رقعة الحريق في جرود الهرمل ومناشدات من للجميع بالمساعدة للسيطرة على الحريق الممتد من جرود القبيات
رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق: وفاة مواطن كان يعمل على اخماد الحريق في جرد الهرمل
أهالي منطقة جرود الهرمل يناشدون الدولة بكافة أجهزتها لا سيما الجيش اللبناني للعمل سريعاً على الحد من حجم الكارثة
الوكالة الوطنية للإعلام: فرق الدفاع المدني السوري تشارك بعملية اخماد النيران عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة عكار
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال وينظمون جولات استفزازية
قوات الاحتلال تعتقلين طفلين قاصرين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة وتقتحم عدداً من البيوت المقدسية
مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخين قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد فجر الخميس
الرئيس التونسي يصدر مزيدا من قرارات إعفاء مسؤولين كبار من مهامهم ويدعو إلى صلح جزائي مع الفاسدين وناهبي المال العام
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أهالي جرود الهرمل يناشدون الأجهزة المعنية التدخل سريعاً بعد تمدد الحرائق والتهامها لمساحات واسعة من الأراضي
مسؤول منطقة البقاع في حزب الله ونواب من كتلة الوفاء للمقاومة يتابعون عمليات إخماد الحرائق في جرود الهرمل ميدانيا
رئيس بلدية القبيات للمنار: الدفاع المدني والجيش سيطرا تقريبا على الحريق وتم اسعاف مواطنين اصيبوا بحالات اختناق
وزارة الصحة العامة: تسجيل حالتي وفاة و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
الضمان الاجتماعي: نحذر من انهيار نظام الضمان لعدم قدرة الجهات الضامنة على تسديد فواتير الادوية والاستشفاء بعد رفع الدعم
مراسل المنار: إستشهاد طفل فلسطيني عمره 8 سنوات برصاص قوات الإحتلال عند مدخل "بيت أمر" شمالي الخليل
قاليباف من دمشق: بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأميركيين في فرض الحروب علينا لجأوا لممارسة الضغوط الاقتصادية علينا
فعاليات جماهيرية واسعة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات ضمن احتفاليات عيد الغدير
السلطات النيجيرية تفرج عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزكي الذي اعتقل مع زوجته منذ العام 2015
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
باشينيان يقترح نشر بعثة مراقبة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي على الحدود الأرمينية الأذربيجانية (سبوتنيك)
منذ 51 mins
29 July، 2021
الحدود الأرمينية الأذربيجانية
باشينيان
التعليقات
ذات صلة
باشينيان يقترح نشر نقاط لحرس الحدود الروسي بطول الحدود مع أذربيجان
بوتين وباشينيان يناقشان الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
بوتين وباشينيان بحثا بآخر التطورات في قره باغ
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}