الرئيس عون يعطي توجيهاته في حال تطور الحرائق للاستعانة بدولة قبرص للمساهمة بإخماد النيران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 18:46
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيس الشيخ حسن روحاني وعددا من المسؤولين قبل 10 أيام على تسليم السلطة
الإمام الخامنئي: لا ينبغي أن نرهن خططنا الداخلية ولا أن نواكبها مع الغرب لأنها ستمنى بالفشل حتماً وتتلقى ضربة بالتأكيد
الإمام الخامنئي: الأميركيون يعدون برفع الحظر لكنهم ليس فقط لم يفعلوا بل إنهم يريدون وضع شروط اخرى في الاتفاق
الإمام الخامنئي: متى ما عولتم على الاتفاق مع الغرب أو المحادثات معه ومع أميركا فلن تستطيعوا المضي قدما لأنهم اعداء
الإمام الخامنئي: إذا رهنتم أعمالكم بالغرب فستبقون غير موفقين ومتى ما تحركتم دون الوثوق بالغرب فإنكم ستنجحون
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا: آمل بتشكيل حكومة في المستقبل القريب
رئاسة مجلس الوزراء تعلن الحداد الوطني وتعطيل المؤسسات العامة يوم الأربعاء المقبل بذكرى انفجار مرفأ بيروت
نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: رفع الحصانات له اطر قانونية ينظمها القانون الداخلي لمجلس النواب
وزارة الصحة العامة: تسجيل حالتي وفاة و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
رئيس لجنة الصحة النيابية: تفشي الموجة الرابعة من كورونا في لبنان أمر يستدعي القلق بعد تسجيل 1500 اصابة الثلاثاء
الضمان الاجتماعي: نحذر من انهيار نظام الضمان لعدم قدرة الجهات الضامنة على تسديد فواتير الادوية والاستشفاء بعد رفع الدعم
المحروقات تسجل انخفاضا في الأسعار تراوح بين 300 ليرة للبنزين و700 ليرة للمازوت و100 ليرة للغاز
الوزير غازي وزني اعطى الموافقة بفتح اعتماد مستندي بالدولار الاميركي لتغطية ثمن شحنة مادة الغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: تسريع تشكيل الحكومة هو مفتاح معالجة كل الازمات المعيشية والاقتصادية
الشيخ نبيل قاووق: أولوية حزب الله في هذه المرحلة هي خدمة الناس والحزب لن يوفر أي جهد من أجل تخفيف المعاناة عنهم
آليات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بتنفيذ أعمال هدم وتجريف في عدد من المناطق بالقدس المحتلة
مراسل المنار: إستشهاد طفل فلسطيني عمره 8 سنوات برصاص قوات الإحتلال عند مدخل "بيت أمر" شمالي الخليل
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً بشكل علني في المنطقة الشرقية بحماية شرطة الاحتلال
شبان فلسطينيون يلاحقون قوة من الاحتلال بالرصاص أثناء انسحابها من مخيم جنين بعد اقتحامه ليل الثلاثاء ـــ الأربعاء
قاليباف من دمشق: بعد فشل أعدائنا الصهاينة والأميركيين في فرض الحروب علينا لجؤوا لممارسة الضغوط الاقتصادية علينا
فعاليات جماهيرية واسعة في العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات ضمن احتفاليات عيد الغدير
الرئيس التونسي يصدر قرارا بإعفاء عدد كبير من المسؤولين في المرافق الحكومية من مهامهم على رأسهم مدير القضاء العسكري
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
عاصفة من حبات البرد عنيفة تضرب شمال إيطاليا وتتسبب بإغلاق جزء من الطريق السريع بين ميلان ونابولي لفترة وجيزة
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس عون يعطي توجيهاته في حال تطور الحرائق للاستعانة بدولة قبرص للمساهمة بإخماد النيران
منذ 28 mins
28 July، 2021
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