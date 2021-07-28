حريقان في القبيات وبينو يعمل الدفاع المدني على اخمادهما

اندلع حريق كبير في غابات الصنوبر في محلة القطلبة امتدادا الى غابة المرغان في بلدة القبيات، وبلغت النيران المنازل.

وناشد الاهالي الدفاع المدني والجيش إرسال طوافة للمساعدة على محاصرة النيران واهمادها، فيما يتولى شبان البلدة الذين تنادوا عبر قرع اجراس الكنائس ورسائل “الواتس أب”، التعامل مع النار بما تيسر لهم من وسائل، لحين وصول سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني التي توجهت الى المكان.

وفي بينو، اندلع حريق أتى على مساحة 20000 مترا مربعا من بساتين الزيتون واشجار السنديان واعشاب يابسة، بين الرويس والمشنوق، كما اوضح رئيس مركز عيات في الدفاع المدني طلال ايوب الذي اشار الى ان رقعة الحريق توسعت بسرعة نتيجة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة.

وقال: “عمليات الاطفاء مستمرة حيث تقوم سيارتا اطفاء وصهاريج مياه تابعة لبلدية بينو – قبولا وآلية اطفاء صغيرة خاصة، بتطويق النار ومنع امتدادها، بعد ان تمكنت من ابعادها عن المنازل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام