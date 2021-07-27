تبون لسعيد: نلتزم أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن “الرئيس الجزائري أكد لنظيره التونسي التزامه بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين”.

من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة”.

المصدر: روسيا اليوم