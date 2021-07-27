كورونا في بريطانيا.. تسجيل 131 وفاة و23511 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية الثلاثاء عن تسجيل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد منذ 17 مارس/آذار الماضي حيث بلغ هذا العدد 131 حالة، بينما بلغ العدد وقتها 141 حالة.

وأفادت الوزارة “بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23511، مقارنة مع 29173 الأحد و24950 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 5.745 مليون إصابة”.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت خلال يوم 131 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 28 الأحد و14 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129303 أشخاص”.

المصدر: روسيا اليوم