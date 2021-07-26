الرئيس التونسي: قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 03:36

الرئيس التونسي: قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي

منذ 4 ساعة 25 July، 2021
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