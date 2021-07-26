الرئيس التونسي: قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 03:36
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مراسل المنار: لقاء بين الرئيس السابق نجيب ميقاتي ومعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل
مراسل المنار: جرى خلال اللقاء بين ميقاتي والخليل البحث في المستجدات السياسية لا سيما فيما يتعلق بالاستشارات النيابية
وزارة الصحة العامة: تسجيل 844 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة
النائب حسن عز الدين: سنبقى إلى جانب شعبنا في الدفاع عن حقوقه وتصويب كل المسارات للوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ
رؤساء الحكومات السابقين: ندعم تكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة
وزير الصحة حمد حسن يطالب مصرف لبنان بالإيفاء بتعهداته وصرف الأموال المترتبة لملف دعم الدواء
الوكالة الوطنية للإعلام: قوات العدو سرقت 500 رأس ماعز في خراج بلدة كفرشوبا واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة
اللواء عباس ابراهيم لوسائل إعلام عراقية: الاتفاق حول النفط العراقي تم من دولة الى دولة ووصلنا الى الخواتيم
اللواء ابراهيم: عشرة أيام الى أسبوعين كحد أقصى لوصول ما نحتاجه من النفط العراقي اللازم لتشغيل الكهرباء الى لبنان
مصادر المنار: فور وصول النفط العراقي في 10 آب الى المياه اللبنانية سيتم استبداله مباشرة بالفيول المخصص لمعامل الطاقة
مصادر المنار: وزارة الطاقة ستتولى عمليات استدراج العروض لإتمام عملية استبدال الفيول مع شركات نفطية متخصصة
مصادر المنار: مع توفر الفيول سترتفع قدرة معامل الكهرباء من 700 ميغاواط الى أكثر من 1,000 وقد تصل بعد الصيف الى 1,200
فقدان مادة المازوت يهدد بتوقف محطات ضخ المياه في العديد من المناطق عن العمل
وزارة التربية: دائرة الامتحانات في الوزارة مفتوحة وتعمل على مدار الساعة تحضيراً لامتحانات الشهادة الثانوية الرسمية
وزارة التربية دعت المرشحين المصابين بكورونا لعدم التوجه لمراكز الامتحانات على أن يصار الى التعويض عليهم بعد درس ملفاتهم
مراسل المنار: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف أهدافاً بقطاع عزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة
عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال
إعلام العدو: 3 حرائق جديدة في المجلس الإقليمي "أشكول" يشتبه بأنها بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة لتصبح حرائق اليوم 4
مصادر يمنية: 20 غارة نفذتها طائرات العدوان السعودي الأمريكي على مديريات صرواح وماهلية ورحبة بمحافظة مأرب
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية القطري: ايران برهنت أنها صديق وشريك موثوق
رئيس مؤسسة باستور العالمية الإيرانية: اللقاح الإيراني الكوبي تتجاوز نسبة فعاليته 91 في المئة أمام معظم سلالات كورونا
الخارجية الجزائرية: قرار قبول "إسرائيل" كمراقب في الاتحاد الأفريقي اتخذ دون مشاورات موسعة مع جميع الدول الأعضاء
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وفاة شاب وإصابة آخر بجروح نتيجة اصطدام شاحنة فجرا بعدد من السيارات المتوقفة على احدى محطات الوقود في الدامور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الفلبين تقرر منع دخول المسافرين من ماليزيا وتايلاند للحد من انتشار سلالة دلتا
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز: سلطاتنا لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا
الإكوادور: إعلان حال الطوارئ في سجون البلاد بعد اندلاع أعمال شغب
طاجيكستان تعلن استعدادها لاستقبال نحو 100 ألف لاجئ أفغاني
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس التونسي: قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي
منذ 4 ساعة
25 July، 2021
عاجل
تونس
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الرئيس التونسي يعفي رئيس الحكومة من منصبه ويعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب
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