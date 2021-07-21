اعلام العدو: تضرر مركبة مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة “تفوح” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي #سلفيت (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 20:20
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
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رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
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تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اعلام العدو: تضرر مركبة مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة “تفوح” المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي #سلفيت (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 1 ساعة
21 July، 2021
بلدة سلفيت
فلسطين
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