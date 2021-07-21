الرئيس عون:حسماً لأي اجتهاد او إيحاء، فإنّ الإستشارات النيابية ستجري في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبرراً ومعللاً – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 12:06

الرئيس عون:حسماً لأي اجتهاد او إيحاء، فإنّ الإستشارات النيابية ستجري في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها يجب أن يكون مبرراً ومعللاً

منذ 50 mins 21 July، 2021
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