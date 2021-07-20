مالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيد (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 14:20

مالي.. محاولة طعن الرئيس المؤقت خلال صلاة العيد (روسيا اليوم)

منذ 48 mins 20 July، 2021
أخبار موقع المنار

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