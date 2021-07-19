الاحتلال الصهيوني يعتدي على الفتيات الفلسطينيات خلال قمعه المتواجدين في باب العامود بالقدس(قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 23:56

الاحتلال الصهيوني يعتدي على الفتيات الفلسطينيات خلال قمعه المتواجدين في باب العامود بالقدس(قناة الأقصى)

منذ 1 ساعة 19 July، 2021
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