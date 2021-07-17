التحكم المروري: سقوط قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 08:32

التحكم المروري: سقوط قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال ال24 ساعة الماضية

منذ 33 mins 17 July، 2021
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