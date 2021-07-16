أزمة المازوت الى انفراج.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 18:32

أزمة المازوت الى انفراج..

منذ 2 ساعة 16 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

أزمة المازوت إلى انفراج بعد إفراغ باخرة في الزهراني وبدء التوزيع في الأسواق.

المصدر: قناة المنار

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