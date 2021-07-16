ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في غرب #ألمانيا إلى 103 – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 13:52

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في غرب #ألمانيا إلى 103

منذ 18 mins 16 July، 2021
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