لافروف: العلاقات بين روسيا والصين بلغت مستويات غير مسبوقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2021 - 03:50

لافروف: العلاقات بين روسيا والصين بلغت مستويات غير مسبوقة

منذ 54 mins 16 July، 2021
60f0badf4c59b72e1455554e
أخبار دولية - روسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستويات غير مسبوقة، وصارت مثالا للتفاعل في الشراكة الاستراتيجية.

وكتب لافروف في مقال بمناسبة الذكرى الـ20 لتوقيع المعاهدة الروسية الصينية لحسن الجوار والصداقة والتعاون، نشرته صحيفة “روسيسكايا غازيتا” وصحيفة “الشعب” اليومية الصينية: “العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت مثالا على التعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف: “إبرام معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون كان علامة بارزة في تطور العلاقات الروسية الصينية الحديثة”.

وتابع: “الحياة لا تتوقف، ونحن نسير على الطريق الصحيح، ونتحدث اليوم عن شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي يدخل حقبة جديدة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة