مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 ترافق طائرة دورية أميركية فوق مياه المحيط الهادئ

قامت مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 الخميس، بمرافقة طائرة دورية أميركية من طراز “بوسيدون” فوق مياه المحيط الهادئ. وأشار بيان المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية إلى أنه “في الخامس عشر من تموز/يوليو رصدت وسائل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي فوق المحيط الهادئ هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية.”

وجاء في بيان المركز “قامت مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الشرقية بالتحليق من أجل التعرف على الأهداف الجوية وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية”. وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف على الهدف، وتبين أنه طائرة دورية من طراز “بي- 8 إيه” بوسيدون تابعة لقوات البحرية الأميركية، وقامت بمرافقتها فوق المحيط الهادئ بطول الشاطئ الجنوبي الشرقي لشبة جزيرة كامتشاتكا.

المصدر: سبوتنيك