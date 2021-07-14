فتح طريق عام الشويفات قرب محطة الريشاني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 17:02

فتح طريق عام الشويفات قرب محطة الريشاني

منذ 22 mins 14 July، 2021
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