العثور على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني من نوع “سكاي لارك” محطمة بأرض زراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 11:26

العثور على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني من نوع “سكاي لارك” محطمة بأرض زراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 26 mins 13 July، 2021
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