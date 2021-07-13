العثور على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني من نوع “سكاي لارك” محطمة بأرض زراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 13 2021 - 11:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة ذكرى إنتصار تموز: كان امتحاناً للبنانيين في صدق انتمائهم وتماسك وحدتهم
الرئيس بري: اسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق المؤسسات في الفراغ هو فعل يرقى إلى مستوى الخيانة
الرئيس بري: على مقربة من ذكرى شهداء المرفأ نؤكد بأن الجريمة وطنية ولن نقبل بأقل من معرفة الحقيقة ومعاقبة من تسبب بها
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: حزب الله حريص على أن يرفع أقصى قدر من الأذى عن الناس
النائب محمد رعد: جمهور المقاومة يدرك أن ما يتحمله هو جزء من معركة الصبر والصمود على العدوانية الأميركية وهو يمتلك الأمل
مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة للمنار: اعتذار الرئيس المكلف لا يزال مطروحا وهو يعيش ساعات من التريّث
مصادر المنار: بات من المؤكّد أن الحريري سيقدّم تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية
السفير الروسي في بيروت: الجانب الروسي جدي في مساعدة لبنان ومن الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة
إعلام العدو: الحكومة الاسرائيلية تتابع بقلق التدهور في لبنان واحتمالات اعتماده على مساعدة حلفاء المقاومة
معاريف: تل أبيب تطلب من واشنطن واوروبا والخليج عدم تقديم أي دولار للبنان طالما أن حزب الله لا يزال يعزز قدرته العسكرية
العراق: عشرات الضحايا في حريق التهم مركزا لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى وسط مدينة الناصرية جنوب بغداد
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة وتمنع الدخول أو الخروج منها خصوصا في منطقة واد حلوه
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يندد بما وصفه جشع الدول التي تفكّر بتطعيم سكّانها بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا
وكالة الأدوية الأميركية: لقاح جونسون آند جونسون المضادّ لكورونا يزيد خطر الإصابة بالاضطراب العصبي النادر
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: مقتل 10 مسلحين كولومبيين بمواجهات بين عصابات إجرامية وقوات الأمن في كراكاس
الرئيس الكوبي يتهم واشنطن بممارسة سياسة الخنق الاقتصادي لبلاده والسعي إلى إثارة اضطرابات اجتماعية فيها
الرئيس الأرجنتيني يطالب برفع الحصار غير الإنساني المفروض على كوبا ويؤكد رفضه أي تدخل خارجي لحل الخلافات الداخلية
إثيوبيا: "القوات المتمردة" في إقليم تيغراي تشن هجوما جديدا على منطقة رايا وتسيطر على مدينة ألاماتا الرئيسية
34 قتيلا على الأقل و12 جريحا في حادث سقوط حافلة في وادٍ بجنوب شرق بوليفيا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بنغلادش: مقتل 43 شخصاً على الأقل في حريق اندلع في مصنع للأغذية في العاصمة دكا
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ولاية كاليفورنيا تدعو إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 15% وتوسع حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكانها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
باحثون: موجة الحر التي ضربت غرب الولايات المتحدة وكندا نهاية الشهر الماضي كانت شبه مستحيلة لولا الاحتباس الحراري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
العثور على طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني من نوع “سكاي لارك” محطمة بأرض زراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
منذ 26 mins
13 July، 2021
عاجل
التعليقات
ذات صلة
شعب الانتصارات بمواجهة الحرب الإقتصادية الأميركية
قطع الطريق عند مفترق الجامعة اللبنانية في صيدا احتجاجا على انقطاع الكهرباء
متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان هام للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة عند الـ 3:00 عصرًا (المسيرة)
الخارجية الإيرانية: نقترب من نهاية محادثات فيينا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}