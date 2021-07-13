النائب هاشم :عصا العقوبات الاوروبية قد تشكل جانبا من العوامل التي حركت الجمود الحكومي

رأى النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي،” انه وفي ضوء الضغط الدولي والإقليمي لحض المسؤولين اللبنانيين على خطوات حكومية متقدمة، أي زيارة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا ستكون للبحث الجدي والنهائي لمسار التأليف على أمل ان يكون إيجابيا، لان البلد غير قادر على تحمل المزيد”.

واعتبر هاشم “أن عصا العقوبات الاوروبية قد تشكل جانبا من العوامل التي حركت الجمود الحكومي”.

وردا على سؤال عن اطلاع الرئيس نبيه بري على التشكيلة الحكومية التي سيطرحها الرئيس الحريري أجاب هاشم: “الرئيس بري يدرك جيدا حدود التعاطي المؤسساتي والتواصل دائم، وهمه محصور بتنازل كل الأطراف السياسية وبلوغ التشكيلة الحكومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام