كيان العدو على خط الأزمة اللبنانية.. ومحاولة لاستغلالها بما يخدم مصالحه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2021 - 16:44

كيان العدو على خط الأزمة اللبنانية.. ومحاولة لاستغلالها بما يخدم مصالحه

منذ 22 mins 12 July، 2021
عدو
عربي وإقليمي - كيان العدو

تتواصل الحملة الصهيونية التي تسعى الى التأثير على مجريات وقائع الازمة الداخلية في لبنان بغية تصويبها في المسار الذي يخدم مصالح تل أبيب.

وكشف موقع واللا الصهيوني نقلا عن مصادر أمنية صهيونية قولها ان حكومة الاحتلال تتابع بقلق التدهور في لبنان واحتمالات اعتماد لبنان على مساعدة حلفاء المقاومة ما سينعكس على الخريطة الداخلية ، ويمثل تعزيزا لقوة المقاومة ونكسة للمحور الذي يراهن عليه الصهاينة والاميركيون وحلفاؤهم في الخليج.

وشكف المصدر الامني الصهيوني أيضا ان الكيان العبري “وجَّه رسالة الى واشنطن طالب فيها بدعم الجيش اللبناني، وفي المقابل محاولة منع تعزيز قوة حزب الله من أجل عدم ايجاد فراغ اضافي على المستوى الامني يدخله حزب الله وايران سريعا”، وفق تعبير هذه المصادر.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة