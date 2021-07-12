باسيل: لرفع الحصانة في ملف انفجار المرفأ ولتأخذ العدالة مجراها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 12 2021 - 16:44

باسيل: لرفع الحصانة في ملف انفجار المرفأ ولتأخذ العدالة مجراها

منذ 1 ساعة 12 July، 2021
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
لبنان

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل “فاجعة مرفأ بيروت اكبر من جريمة واكثر من ظلم”، وتابع “لرفع الحصانة فتأخذ العدالة مجراها، فيعاقب المرتكب ويبرّأ المظلوم”.

وأضاف باسيل الاثنين “ابشع شيء الظلم، وظلم ان تمر جريمة من دون عقاب”، وتابع “أكيد هناك أشخاص وبينهم مسؤولين علموا بموضوع النيترات وباستعماله وسكتوا عن ذلك”، وقال “من الظلم ان لا يحاكم هؤلاء”.

وقال باسيل “لكن ايضا من الظلم ان يحاكم من علم وقام بوجباته كاملة ولم يسكت”، ودعا “للاستماع لكل المطلوبين ومن يثبت ارتكابه للجرم فليعاقب، اما من تثبت برأته فليترك”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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