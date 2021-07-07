برلين: الناتو مستعد للحوار مع روسيا في أي وقت على أن يكون جديا

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارنباور عن استعداد حلف الناتو للدخول في حوار مع روسيا في أي وقت ممكن، شريطة أن يكون هذا الحوار جديا.

وقالت الوزيرة أثناء ندوة مناقشات نظمتها الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية في برلين اليوم الثلاثاء: “أرى أنه يجب أن تستند الخطوة الأولى في بناء العلاقات مع موسكو إلى فهم حقيقة روسيا بشكل واقعي.. روسيا بلد رائع وسكانه رائعون، أما نظامها السياسي الحالي فيحمل من وجهة نظري سمات استبدادية واضحة”.

واعتبرت أن موسكو لا “تتحدى” الغرب فحسب، بل و”تتصرف بصورة عدائية إلى درجة ما”.

وتابعت: “على الرغم من ذلك يتعين علينا أن نقول باستمرار إن يدنا مدودة للحوار معها ومستعدون لحوارها في أي وقت كان. لكن ينبغي أن يتسم هذا الحوار بالجدية”.

المصدر: وكالات