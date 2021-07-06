مصادر متابعة لملف التأليف للمنار:إنجاز تأليف الحكومة ليس بالامر السهل فلا تزال هناك موانع من جهة وشروط من جهة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2021 - 20:50

مصادر متابعة لملف التأليف للمنار:إنجاز تأليف الحكومة ليس بالامر السهل فلا تزال هناك موانع من جهة وشروط من جهة أخرى

منذ 12 mins 6 July، 2021
السراي الحكومي
لبنان

افادت مصادر متابعة للتأليف الحكومي قناة المنار ان ” الرئيس الحريري التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النوّاب النائب علي حسن خليل . ثم حصل لقاء  في عين التينة الاثنين بين الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري بحضور النائب خليل،و جرى خلال لقاء عين التينة البحث في الافكار المطروحة وتحديدا فيما يتعلّق بعقدة تسمية الوزيرين المسيحيين من خارج حصتي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف كما عقدة إعطاء تكتل لبنان القوي الثقة لحكومة الحريري”.

واضافت المصادر” في لقاء بري- الحريري ، تم النقاش في مقاربة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهاتين العقدتين وهي مقاربة كان تناولها مع حزب الله الذي أبلغها للرئيس برّي”.

وفي محصلة لقاء بري – الحريري، بات المشهد على الشكل التالي:

–    مزيد من الاتصالات واللقاءات ستحصل في الساعات المقبلة

–    إنجاز تأليف الحكومة ليس بالامر السهل فلا تزال هناك موانع من جهة وشروط من جهة أخرى

–    إحتمال الاستمرار في حالة المراوحة أي لا تشكيل ولا اعتذار لا يزال قائما وهذا ما قد يؤدّي لسلوك أطراف معنية بالتشكيل خيارات كانت تؤجّلها في المرحلة السابقة

–    إقدام الحريري على الاعتذار عن التأليف خيار قائم أيضا  لكنّه إستبعد حاليا أو على الاقل  أرجئ  الى الاسبوع المقبل ، واذا ما تم الوصول اليه فلن يكون دون خارطة طريق لما بعده على ما يحرص بعض المعنيين بالتأليف

المصدر: قناة المنار

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