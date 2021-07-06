بوتين يلتقي مع باشينيان في موسكو غدَا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو غدًا في 7 تموز/يوليو مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأضاف بيسكوف “غدًا سيقوم باشينيان بزيارة عمل إلى موسكو، وسيجري محادثات مع الرئيس بوتين”.

وتابع ممثل الكرملين “سيتم خلال اللقاء، النظر في التقدم المحرز في تنفيذ بيانات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ في 9 تشرين ثاني/نوفمبر 2020 وفي 11 كانون ثاني/يناير 2021، وسيتم تركيز اهتمام خاص على موضوع مساعدة السكان في المناطق المتضررة من الأعمال القتالية، وعلى إنعاش الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة”.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الطرفان لمناقشة الجوانب الآنية لتطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية والتحالف بين الدولتين، وبحث آفاق زيادة التعاون في إطار مؤسسات التكامل الأوراسي.

المصدر: وكالة نوفوستي