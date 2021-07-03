مسيرات جماهيرية في رام الله للمطالبة بمحاسبة متسببي مقتل نزار بنات

تظاهر المئات من المواطنين، اليوم السبت، في مسيرة حاشدة نظمتها حركات ومؤسسات حقوقية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل نزار بنات قبل نحو 10 ايام عقب اعتقاله من الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وشاركت عائلة الفقيد بنات في المسيرة التي تجمعت عند دوار المدينة وسط مدينة رام الله حيث حمل بعض المشاركين صورا لنزار بنات. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الأجهزة الأمنية اعترضت المسيرة الحاشدة ومنعتها من التقدم باتجاه مقر المقاطعة.

وردد المشاركون هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتله، فيما حمل اخرون يافطات تطالب الرئيس محمود عباس بالرحيل ورددوا شعارات وعبارات تندد بالسلطة وتحملها المسؤولية عما جرى لنزار الى جانب قمع الحريات العامة.

المصدر: فلسطين اليوم