وزيرة الدفاع الألمانية: من الصعب التنبؤ بمستقبل أفغانستان

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور بأنه من الصعب الآن التنبؤ بالأحداث السياسية التي ستحصل في أفغانستان بعد انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية منها.

وقالت كرامب كارينباور في كلمة ألقتها في واشنطن، يوم الأربعاء: “أعتقد أنه في الوقت الحالي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالأحداث السياسية التي ستحصل في هذا البلد. وهل سيكون من الممكن أي تحول سياسي… أو ستزداد المشاكل”.

وأكدت على ضرورة دعم أفغانستان “للحفاظ على المنجزات” التي تم تحقيقها خلال عملية الناتو في البلاد، مشيرة إلى أنه “خلال الـ 20 عاما جعلنا من أفغانستان بلدا لا يوجد فيه مأوى للإرهابيين”.

المصدر: وكالات