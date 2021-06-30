البراكس: على الدولة ضمان وصول المحروقات من الشركات الى جميع المحطات وإلا فالازمة ستستمر

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس لـ “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “لا جدول جديدا هذا الاسبوع لأسعار المحروقات ويبقى الجدول الذي صدر بالأمس عن وزارة الطاقة ساري المفعول الى أن يصدر جدول جديد عنها”.

وأشار الى أن “مستودعات الشركات تقوم بتسليم البنزين والمازوت اليوم الى السوق المحلية”، وناشد المواطنين “لعدم التهافت على المحطات حتى تتمكن الشركات من إيصال المحروقات إليها وهذا يتطلب أقله يومين”.

وقال “على الدولة أن تضمن وصول كل البضائع التي تسلم من الشركات الى جميع المحطات على كامل الاراضي اللبنانية وإلا فالازمة ستستمر”.

وطالب البراكس مصرف لبنان بـ”التقيد بتنفيذ الاتفاق الذي تعهد فيه بتأمين البضائع الى الأسواق خلال ثلاثة أشهر وعدم التأخر بفتح الإعتمادات”.

وعزا تأخير تسليم المحطات البضائع الى “التعهد المطلوب من قبل المديرية العامة للنفط للسماح بتسلم المحروقات”، مشددا على ان “مسألة تعديل الجدول بسبب فروقات في الحساب بين الشركات والمديرية العامة للنفط ليس من شأننا ولا نتدخل فيه ويعبران هما عنه بأنفسهما” مضيفاً “نحن نتعامل مع الجدول الرسمي الذي يصدر عن الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام