الرئيس بري استقبل هنية وهنأ فلسطين بالصمود والانتصار

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فلسطين كل فلسطين على الصمود والمقاومة والانتصار الذي تحقق في معركة “سيف القدس”

كلام الرئيس بري جاء الاثنين خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق.

من جهته، قال هنية للرئيس بري “جئنا اليوم لنهديك هذا النصر وسيف القدس وهو نصر نعي جيدا ماذا يعني للبنان واللبنانيين”، وأضاف “تشرفنا بلقاء الرئيس بري، وفي كل زيارة للبنان، يكون أحد الاركان الاساسية في كل هذه الزيارات هو اللقاء بدولته واستعرضنا النتائج المترتبة على معركة سيف القدس التي خاضها الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وبإحتضان لبناني وعربي واسلامي واحرار العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام