الوزير فهمي: تنسيق لبناني سعودي أدى الى كشف عملية تهريب الكبتاغون الى جدة

أشاد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان، بـ “التنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبناني والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدر كبتاغون قدرت كميته ب14 مليونا و400 ألف حبة في ميناء جدة، والقادمة من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة”.

ونوه بـ “المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف هذه العملية بعد تنسيق أمني استباقي عال”، موجها التحية إلى ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي “الذين يجهدون في السهر لمكافحة هذه الآفة حماية وتحصينا للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام