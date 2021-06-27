الوزير فهمي: تنسيق لبناني سعودي أدى الى كشف عملية تهريب الكبتاغون الى جدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 10:34

الوزير فهمي: تنسيق لبناني سعودي أدى الى كشف عملية تهريب الكبتاغون الى جدة

منذ 32 mins 27 June، 2021
الوزير محمد فهمي
لبنان

أشاد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في بيان، بـ “التنسيق بين قوى الأمن الداخلي اللبناني والقوى الأمنية السعودية الذي أدى في جهد مشترك إلى ضبط عملية تهريب مخدر كبتاغون قدرت كميته ب14 مليونا و400 ألف حبة في ميناء جدة، والقادمة من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت بشهادة منشأ يونانية مزورة”.

ونوه بـ “المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف هذه العملية بعد تنسيق أمني استباقي عال”، موجها التحية إلى ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي “الذين يجهدون في السهر لمكافحة هذه الآفة حماية وتحصينا للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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