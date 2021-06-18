وزير الصحة الالماني حذر من متحور دلتا: نصف السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان اليوم، ان “نصف سكان البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا”، محذرا من “متحور دلتا الشديد العدوى”.

وقال خلال مؤتمر صحافي: “إن حملة التطعيم تتقدم بخطوات متسارعة، وأنه تم تطعيم أكثر من واحد من كل اثنين من الألمان بجرعة واحدة على الأقل، أي بنسبة 1،50 بالمئة، أو 5،41 مليون شخص”.

وأوضح أنه “بعد نحو ستة أشهر من بدء حملة التلقيح، تم تطعيم 6،29 بالمئة من الألمان بشكل كامل، أو ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة”، مشددا على “رغبة السلطات في الاستمرار بهذه الوتيرة المرتفعة”.

وبعد بداية بطيئة، شهدت حملة التطعيم في ألمانيا تسارعا بفضل تسلم شحنات اكبر من اللقاحات.

كما أكد وزير الصحة أن “جميع البالغين الذين يعيشون في ألمانيا سيتاح لهم تلقي جرعة لقاح أولى بحلول نهاية شهر تموز”، لكنه دعا أيضا إلى “اليقظة لأنه من المتوقع أن يصبح متحور دلتا الأكثر عدوى والذي رصد أولا في الهند، الأكثر انتشارا في ألمانيا”.

المصدر: مواقع